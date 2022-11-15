



Лапид: нам удалось демонтировать обширные инфраструктуры террора

Премьер-министр Израиля Яир Лапид прокомментировал сегодняшний теракт в Ариэле, в результате которого погибли два человека.

"Граждан Израиля встретило сегодня тяжкое и болезненное утро. Подлый террорист совершил кровавый теракт в Ариэле", - сказал он.

Лапид выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

"Мы беспрерывно боремся с терроризмом, используя все силы армии, ШАБАК и всех сил безопасности. В последнее время нам удалось демонтировать обширные инфраструктуры террора, но мы должны вести эту войну каждый день заново. Наши силы безопасности работают круглосуточно, чтобы защитить граждан Израиля и громить террористическую инфраструктуру - в любом месте и в любое время", - добавил он.