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Лапид: нам удалось демонтировать обширные инфраструктуры террора
15.11.2022 11:41 Алина Груднева

Лапид: нам удалось демонтировать обширные инфраструктуры террора

Премьер-министр Израиля Яир Лапид прокомментировал сегодняшний теракт в Ариэле, в результате которого погибли два человека.

 
"Граждан Израиля встретило сегодня тяжкое и болезненное утро. Подлый террорист совершил кровавый теракт в Ариэле", - сказал он. 
 
Лапид выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. 
 
"Мы беспрерывно боремся с терроризмом, используя все силы армии, ШАБАК и всех сил безопасности. В последнее время нам удалось демонтировать обширные инфраструктуры террора, но мы должны вести эту войну каждый день заново. Наши силы безопасности работают круглосуточно, чтобы защитить граждан Израиля и громить террористическую инфраструктуру - в любом месте и в любое время", - добавил он.

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