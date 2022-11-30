



Лапид надеется, что новое правительство "не подожжет Иерусалим"

Уходящий премьер-министр Яир Лапид подверг критике формирующееся правительство во главе с Биньямином Нетаниягу. Он заявил, что надеется, что новая коалиция "не подожжет Иерусалим".



Об этом сообщает Ynet.



Лапид выступил на церемонии в память о первом премьер-министре Израиля Давиде Бен-Гурионе. В ходе выступления он предупредил, что новое правительство поставит под угрозу израильскую демократию.



"Новое правительство хочет разрушить нашу демократию, но мы не откажемся от Израиля. Я пришел сегодня не восхвалять Бен-Гуриона, я пришел извиниться перед ним. То, что происходит сегодня в Израиле, противоречит всему, во что он верил, и тому наследию, которое он нам оставил. Формируемое новое правительство не разделяет убеждений первого премьер-министра. Они не верят в политическое и социальное равенство, равно как и в равенство израильтян, не принадлежащих к иудейской вере", - заявил уходящий премьер.



Лапид подчеркнул: "Это демократически избранное правительство, но оно стремится разрушить демократию. Демократия - это не только власть большинства. Это также защита меньшинств от большинства, разделение власти, автономия судов, свобода слова и правды. Новое правительство в это не верит, но я хочу сказать здесь, на могиле Бен-Гуриона, что даже если они не верят - мы верим. Мы сионисты и верим словам нашей Декларации независимости. Мы верим в еврейское и демократическое государство и в верховенство закона".