



Лапид на Саммите ассоциации ЕС-Израиль: "Мы хотим мира"

Премьер-министр Израиля Яир Лапид обратился в режиме видеоконференции с речью к участникам заседания Саммита ассоциации ЕС-Израиль, в ходе которого подчеркнул "либеральные и демократические ценности", которые разделяют стороны.



Об этом сообщает Times of ISrael.



"Мы все едины в нашем желании помешать Ирану получить ядерное оружие", - заявил он.



Также Лапид отметил общую поддержку территориальной целостности Украины и необходимость "защищать свободу выражения мнений, свободу вероисповедания и свободу прессы во всем мире".



В своем выступлении Лапид предложил ЕС стать частью Негевского форума. Глава правительства подчеркнул поддержку Израилем Палестинской автономии и его поддержку решения о создании двух государств.



"Мы работаем с ними и помогаем развиваться их экономике", - заявил Лапид, отметив, что "палестинцам необходимо положить конец терроризму и подстрекательству".



"Израиль хочет мира, который приведет к безопасности, а не мира, который дестабилизирует Ближний Восток", - сказал премьер-министр.