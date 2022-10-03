Лапид на Саммите ассоциации ЕС-Израиль: "Мы хотим мира"
Премьер-министр Израиля Яир Лапид обратился в режиме видеоконференции с речью к участникам заседания Саммита ассоциации ЕС-Израиль, в ходе которого подчеркнул "либеральные и демократические ценности", которые разделяют стороны.
Об этом сообщает Times of ISrael.
"Мы все едины в нашем желании помешать Ирану получить ядерное оружие", - заявил он.
Также Лапид отметил общую поддержку территориальной целостности Украины и необходимость "защищать свободу выражения мнений, свободу вероисповедания и свободу прессы во всем мире".
В своем выступлении Лапид предложил ЕС стать частью Негевского форума. Глава правительства подчеркнул поддержку Израилем Палестинской автономии и его поддержку решения о создании двух государств.
"Мы работаем с ними и помогаем развиваться их экономике", - заявил Лапид, отметив, что "палестинцам необходимо положить конец терроризму и подстрекательству".
"Израиль хочет мира, который приведет к безопасности, а не мира, который дестабилизирует Ближний Восток", - сказал премьер-министр.