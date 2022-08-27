



Лапид на ЛГБТ-мероприятии: все имеют право быть родителями

Премьер-министр Яир Лапид посетил впервые мероприятие ЛГБТ-сообщества в качестве главы правительства.

Праздник был посвящен 20-летию гей-организации "Игги".

"Каждая пара, независимо от пола или гендера, имеет право решать, как институционализировать свои супружеские отношения и как реализовать свою любовь. Каждый человек имеет основное право быть родителем и создать семью", - сказал Лапид.

По словам премьера, роль правительства заключается в том, чтобы каждый человек чувствовал себя в безопасности в своем окружении.

"Правительство Израиля будет противостоять любому проявлению насилия и ненависти к сообществу", - подчеркнул он.