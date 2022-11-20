



Лапид: Мы ударили по Ирану далеко от наших границ

Уходящий в отставку премьер-министр Яир Лапид заявил на последнем заседании кабинета своего правительства в воскресенье, что ЦАХАЛ наносил удары по Ирану всегда и везде, где это было возможно.



"Это последнее заседание 36-го правительства Государства Израиль. Это правительство, которое пережило немало политических бурь, но самое главное — это правительство, которое много работало для Государства Израиль и для граждан Израиля", — сказал Лапид.



Он похвалил бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, который отсутствовал на заседании кабинета министров, за его руководство в течение первого года правления.



"Относительно короткого периода пребывания этого правительства у власти — всего полтора года — список достижений этого правительства является экстраординарным. Под руководством моего предшественника Нафтали Беннета правительство вытащило нас из коронавирусного кризиса без каких-либо локдаунов.

Мы спасли страну от экономического кризиса. Мы приняли государственный бюджет после более чем трехлетнего отсутствия такового. Мы сократили дефицит и безработицу до показателей, которые являются одними из самых низких в истории страны", - сказал Лапид.



Говоря о проблемах безопасности, которые преследовали правительство в 2022 году, Лапид сказал: "В ходе операции "Рассвет" мы нанесли тяжелый удар по "Исламскому джихаду" в Газе и ликвидировали его лидеров, при этом ни один израильтянин не пострадал. В Иудее и Самарии мы демонтировали инфраструктуру террористической организации "Львиное логово" и предотвратили сотни терактов".



Он также добавил, что Израиль неустанно вел борьбу с иранской угрозой, как по ядерной проблеме, так и против иранского терроризма: "Работая в четкой координации с нашим демократическим правительством, мы предотвратили возобновление ядерного соглашения с Ираном. Мы действовали против иранской террористической инфраструктуры повсюду, в том числе очень далеко от границ Израиля".



Говоря о дипломатических достижениях правительства, Лапид сказал, что "мы открыли посольства и миссии в Объединенных Арабских Эмиратах, Марокко и Бахрейне. Мы учредили "Форум Негева", мы возобновили отношения с Турцией, восстановили отношения с Египтом и подписали историческое соглашение с Ливаном о морской границе".



Лапид также отметил среди достижений правительства:

подписание с США "Иерусалимской декларации", согласно которой Соединенные Штаты взяли на себя стратегическое обязательство в отношении безопасности, защиты и процветания Израиля;

старт программы "Безопасный путь", которая добилась многих успехов в борьбе с преступностью в арабском обществе;

создание двух государственных комиссий по расследованию - одну для расследования катастрофы на горе Мерон, другую для расследования дела о подводных лодках и судах;

реформу стандартов, которая снизила цены на десятки продуктов;

повышение пенсионного возраста для женщин;

повышение зарплат учителям и улучшение условий их труда;

значительное увеличение пособий пережившим Холокост;

увеличение заработной плату солдатам на 50%;

стипендиальную программу "От формы к учебе" для солдат.

"На этом я остановлюсь, хотя список можно продолжить. За короткое время своего пребывания это правительство приняло 1613 решений во всех сферах жизни, и все на благо граждан Израиля. Мы действовали не только ради тех, кто голосовал за нас, мы работали не только на свой квартал или лагерь.У израильского правительства есть четкая роль: защищать государство, защищать закон, защищать разделение властей, защищать безопасность и экономику, защищать позицию Израиля в мире, защищать израильскую демократию. Мы выполнили все эти задачи со значительным успехом.Министры, для меня было честью служить этой стране и ее гражданам вместе с вами. Мы вернемся в этот зал раньше, чем вы думаете", — сказал в заключение Лапид.