



Лапид: Мы почти договорились, Нетаниягу капитулировал перед Левиным и Бен-Гвиром

Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что неделю назад он и другие лидеры его блока были близки к достижению соглашения с премьер-министром Биньямином Нетаниягу относительно пересмотра судебной системы, но сторонники жесткой линии министр юстиции Ярив Левин и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заблокировали его доработку. Вместо этого Кнессет в понедельник одобрил закон в об “основании разумности”.



“Бен-Гвир и Левин вошли в комнату, ударили по столу, и Нетаниягу капитулировал перед ними”, — сказал Лапид в интервью общественному телеканалу "КАН-11".



Глава оппозиции отметил, что после провала компромиссных попыток заблокировать закон об “основании разумности” он вступит в переговоры только в том случае, если коалиция возьмет 18-месячную законодательную паузу.



“Не соглашение, а закон, потому что я не верю ни одному слову Нетаниягу”, – пояснил Лапид, добавив, что такой термин был включен в предложенный им компромисс, который, по его словам, был достигнут с премьером.



По словам Лапида, в течение периода затишья стороны возобновят переговоры при посредничестве президента Ицхака Герцога о компромиссе по судебной реформе.



“Если бы за это время сторонам удалось достичь фундаментальных договоренностей, соответствующее законодательство было бы принято”, – сказал глава партии "Еш Атид", добавив, что это было его условием для продвижения любых переговоров с коалицией.



Лапид считает, что теперь потребуются годы, чтобы возместить ущерб, причиненный коалицией, после принятия спорного закона. Израиль ждет не “конституционный кризис”, а “экзистенциальный.