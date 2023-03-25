



Лапид: мы перестали быть фраерами

Лидер оппозиции и председатель партии Еш Атид Яир Лапид выступил на митинге протеста против правовой реформы в Ришон Ле Ционе.



"Мы перестали быть фраерами. Мы живем в этой стране не только для того, чтобы платить налоги и отправлять наших детей в армию. В кромешной тьме последних месяцев произошла удивительная вещь: либеральный лагерь проснулся", - сказал он.



"Мы увидели речь Нетаниягу в четверг и все поняли. Если мы хотим жить в свободной и демократической стране, нам придется за это бороться. Если мы хотим остановить государственный переворот, нам придется продолжать выходить на улицы".