



Лапид: мы готовы к переговорам при посредничестве президента

Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу приостановить второе и третье чтения законов по реформе.



Соответствующее заявление он сделал после выступления главы израильского правительства.



"Мы должны позволить президенту создать переговорный механизм и довериться ему как справедливому посреднику", - сказал он, объявив о готовности к диалогу.



По словам Лапида, все, чего оппозиция требовала за последние два месяца, так это "реального, конструктивного диалога руководства, готового взять на себя ответственность". Он выразил беспокойство в связи со слухами о том, что Нетаниягу сказал своим соратникам, что он на самом деле не намерен останавливаться, а просто успокаивает волнения в стране.



"Если Нетаниягу попытается с нами играть, он снова окажется в ситуации, когда сотни тысяч патриотов будут сражаться за свой дом. Мы полны решимости быть защитной стеной еврейского и демократического государства. С другой стороны, если правительство вступит в настоящий и честный диалог, мы сможем выйти из этого кризиса более сильными и сплоченными", - добавил он.

