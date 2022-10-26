



Лапид: мою жену довели до слез

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал внезапны уход его жены с интервью.

Это произошло после того, как ее спросили по поводу его военной службы.

"Я не уверен, что заставить мою жену плакать — это большое журналистское достижение", — сказал он 13 каналу.

По его словам, в конце интервью его жена была очень расстроена из-за вопросов о супруге лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу

"Она пришла на интервью о Паралимпийских играх, о близкой ей теме, а потом ей задали много вопросов о Саре Нетаниягу. Лихи никогда ни о ком не говорит плохого слова, она не хотела никого обидеть. Сара не сделала ничего плохого ни Лихи, ни мне, поэтому она расплакалась и вернулась домой со слезами на глазах", — отметил он.

Отвечая на вопросы о своей военной службе, Лапид сказал, что служил в журнале ЦАХАЛа "Бамахане".