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Лапид: мою жену довели до слез
26.10.2022 19:21 Алина Груднева

Лапид: мою жену довели до слез

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал внезапны уход его жены с интервью. 

 
Это произошло после того, как ее спросили по поводу его военной службы.
 
"Я не уверен, что заставить мою жену плакать — это большое журналистское достижение", — сказал он 13 каналу.
 
По его словам, в конце интервью его жена была очень расстроена из-за вопросов о супруге лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу  
 
"Она пришла на интервью о Паралимпийских играх, о близкой ей теме, а потом ей задали много вопросов о Саре Нетаниягу. Лихи никогда ни о ком не говорит плохого слова, она не хотела никого обидеть. Сара не сделала ничего плохого ни Лихи, ни мне, поэтому она расплакалась и вернулась домой со слезами на глазах", — отметил он.
 
Отвечая на вопросы о своей военной службе, Лапид сказал, что служил в журнале ЦАХАЛа "Бамахане".

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