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Лапид: место депутата Цвики Фогеля - в тюрьме
27.02.2023 10:08 Аркадий Бочаровский

Лапид: место депутата Цвики Фогеля - в тюрьме


Лидер оппозиции Яир Лапид сегодня утром атаковал депутат Цвику Фогеля (Оцма Йегудит)  после того, как тот заявил, что хочет видеть деревню Хавара "закрытой и сожженной".

Лапид написал на своей странице в Twitter, что это правительство "полной анархии" и что член Кнессета Фогель "должен отправиться в тюрьму за подстрекательство к терроризму".

Бывший спикер Кнессета Мики Леви заявил, что “этого ужасного человека следует снять с поста главы комиссии Кнессета по национальной безопасности”.

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