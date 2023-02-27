



Лапид: место депутата Цвики Фогеля - в тюрьме



Лидер оппозиции Яир Лапид сегодня утром атаковал депутат Цвику Фогеля (Оцма Йегудит) после того, как тот заявил, что хочет видеть деревню Хавара "закрытой и сожженной".



Лапид написал на своей странице в Twitter, что это правительство "полной анархии" и что член Кнессета Фогель "должен отправиться в тюрьму за подстрекательство к терроризму".



Бывший спикер Кнессета Мики Леви заявил, что “этого ужасного человека следует снять с поста главы комиссии Кнессета по национальной безопасности”.