



Лапид - МАГАВ: я доверяю вам жизнь моих детей

Премьер-министр Яир Лапид посетил вместе с министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом тренировочную базу МАГАВ в Михмаше.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.

Командир МАГАВа представил Лапиду общую информацию о пограничной полиции, ее подразделениях, оперативных задачах и деятельности в различных секторах страны.

С расположенного на базе обзорного пункта глава правительства наблюдал за учениями, имитирующими штурм захваченного террористами пассажирского автобуса и действия по пресечению проникновения террористов через пограничную линию. На тренировочных площадках, моделирующих район Шхемских ворот и переулки Старого города в Иерусалиме, премьер-министру была продемонстрирована нейтрализация террористов бойцами и подразделением "Мистааравим".

Лапид побеседовал с бойцами подразделений пограничной полиции МАГАВ, ЯМАС ("Мистааравим") и спецподразделения полиции ЯМАМ.

"Не знаю, успеваете ли вы думать об этом в повседневной жизни, но на вас полагается целая страна. Люди отправляют своих детей в школу, ходят за покупками, на рынок, предполагая, что вы находитесь там ради них, что вы их бережете", - сказал Лапид.

По словам главы правительства, МАГАВ обеспечивает чувство безопасности. Он подчеркнул, что приехал на базу, чтобы поблагодарить бойцов от имени Государства Израиль за их работу.

"Я был очень впечатлен: все, что я видел, было выполнено хорошо и профессионально. Видно, что в это вложены и сердце, и знания. Есть что-то волнующее и согревающее сердце, когда представляешь себе молодых людей, достаточно талантливых, чтобы суметь добиться успеха в любом другом деле. Вы избрали путь служения вашей стране, вашим семьям. Я доверяю вам самое важное на свете - жизнь моих детей", - резюмировал он.

Главу правительства сопровождали заместитель министра внутренней безопасности Йоав Сегалович, военный секретарь премьер-министра генерал-майор Ави Гиль, генеральный директор министерства внутренней безопасности Томер Лотан, генеральный инспектор полиции генерал-лейтенант Яаков Шабтай, командир МАГАВа генерал-майор полиции Амир Коэн и высший командный состав полиции и МАГАВа.