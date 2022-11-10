



Лапид - курсантам ЦАХАЛа: не ведитесь на призывы к незаконному применению силы

Уходящий в отставку премьер-министр Яир Лапид призвал курсантов ЦАХАЛа сопротивляться призывам к "незаконному применению силы".

Соответствующее заявление он сделал в четверг, 10 ноября.

"Призывы применять силу без законов, без правил, без соблюдения модели законопослушной армии ослабляют израильское общество и ЦАХАЛ. Тот факт, что мы являемся развитой демократией с правилами и законами, не является ограничением власти. Это источник нашей силы", - сказал Лапид.

По его словам, именно это отличает Израиль от его врагов.

"Если мы не будем отличаться от них, мы их не победим. Если ЦАХАЛ не будет нравственной и законопослушной армией, она не будет набирать в свои ряды лучших бойцов и командиров", — добавил он.