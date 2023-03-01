



Лапид: кто дал Бен-Гвиру поиграть со взрывчаткой, знал, что будет взрыв

Лидер оппозиции Яир Лапид ответил на обвинения в свой адрес со стороны премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



Ранее глава израильского правительства осудил нападения на полицейских в ходе массовых беспорядков демонстрантов, вышедших на акцию протеста против правовой реформы.



"Яир Лапид не ответил на наши призывы к диалогу. Он просто хочет вызвать правительственный и конституционный кризис. Благодаря этому он хочет добиться дальнейших выборов. Пора остановить эту анархию", - сказал Нетаниягу.



В ответ на это Лапид сказал, что к анархии Израиль ведет именно правительство, возглавляемое самим Нетаниягу.



"Нетаниягу, единственная анархия здесь создается правительством, над которым вы потеряли контроль. Биби, тот, кто дал Бен-Гвиру поиграть со взрывчаткой, знал, что это в конечном итоге закончится взрывом", — подчеркнул Лапид.

