



Лапид критикует план Смотрича: "цель - уничтожить демократию"

Премьер-министр Яир Лапид раскритиковал предложение о правовой реформе, выдвинутое Религиозным сионизмом Бецалеля Смотрича.

Он считает, что этот план "уничтожит демократию".

"Если эта банда придет к власти, они приложат все усилия, чтобы разрушить израильскую демократию, отменить всю власть судов, разрушить разделение властей в Израиле. Они даже не удосуживаются больше скрывать это", — сказал он.

Лапид назвал предложение о правовой реформе "вопиющей попыткой" отменить суд над Биньямином Нетаниягу по делу о коррупции.

"Это преднамеренная кампания по отмене суда над Нетаниягу, и если они отменят суд, используя политическую власть, это будет означать, что израильская демократия больше не является такой, какой мы ее знаем. Мы боремся с этим", — добавил Лапид.