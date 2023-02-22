



Лапид критикует Левина: Разрушение израильской экономики будет на вашей совести

Лидер оппозиции Яир Лапид критикует правительство, в частности министра юстиции Ярива Левина, за то, что они заявили, что открыты для переговоров о судебной реформе, и при этом продолжают продвигать весьма спорный закон.



"О каком диалоге вы говорите? Хватит врать", — возмутился Лапид, обращаясь к Левину с трибуны Кнессета.



"Через полгода, когда израильская экономика будет раздавлена, через полгода, когда страна начнет разваливаться, это будет на вашей совести", - продолжил Лапид.



"Сегодня правительство Израиля одобрило трудоустройство осужденного преступника. Да, это то, чем они занимаются, а не стоимостью жизни и не безопасностью. Страна их не интересует. Граждане их не интересуют. Они озабочены только собой", - написал Лапид в Twitter после того как "закон Дери" прошел предварительное голосование в Кнессете.