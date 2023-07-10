



Лапид кричал в Кнессете: вы на кого работаете?





Отвечая в пламенной речи депутату от партии "Религиозный сионизм" Симхе Ротману, лидер оппозиции Яир Лапид обвинил коалицию в в том, что продвижение законопроекта об ограничении "основания разумности", преследуя коррупционные и корыстные цели.



"По крайней мере, говорите правду", - заявил он с трибуны Кнессета.



"Это закон, который говорит, что можно назначить осужденного преступника министром", - продолжил Лапид, намекая на лидера ШАС Арье Дери. По его словам, этот закон позволит коалиции "уволить юридического советника, а также "организовать сделку по признанию вины вашего босса", которая приведет к прекращению процесса по делу о взяточничестве премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



"На кого вы работаете?" кричал Лапид.