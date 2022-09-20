



Лапид королю Иордании: Израиль будет бороться со всеми формами террора

Премьер-министр Яир Лапид обсуждил снижение напряженности в Иудее и Самарии с королем Иордании Абдаллой II в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.



Согласно сообщению из офиса Лапида, премьер-министр подчеркнул, что "Израиль не будет стоять в стороне и будет бороться со всеми формами террора, направленными против Израиля, и не допустит нанесения ущерба безопасности своих граждан".



Потенциал дальнейшей эскалации особенно высок в связи с началом еврейских праздников на следующей неделе.



Два лидера также обсудили расширение экономического сотрудничества.



Это первая их встреча после встречи в Аммане в июле.

