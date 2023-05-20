



Лапид: коалиция не будет выбирать себе судей

Глава оппозиции Яир Лапид выступил на акции протеста против правовой реформы в Герцлии.



Он повторил требование относительно того, чтобы выборы в комитет по назначениям судей проходили в соответствии с существующим законом.



В частности, Лапид потребовал, чтобы в следующем месяце Кнессет избрал представителей, в том числе от оппозиции, в комитет.



"В правительстве должны понять - не будет ситуации, при которой коалиция будет выбирать себе судей. Они хотели это сделать еще три месяца назад, но так не смогли", - подчеркнул Лапид.