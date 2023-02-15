



Лапид - коалиции: возьмите паузу с правовой реформой на 60 дней

Лидер оппозиции Яир Лапид призвал коалицию заморозить законодательные процессы в рамках правовой реформы на 60 дней.



Соответствующее заявление он сделал в среду, 15 февраля, обращаясь к законодателям.



По его словам, законодательные процессы стоит заморозить на этот срок, чтобы обеспечить диалог между коалицией и оппозицией.



С таким предложением он выступил на следующий день после его встречи с президентом Ицхаком Герцогом, в ходе которой обсуждались пять пунктов, которые глава государства предложил взять за основу для диалога относительно реформы. Также Герцог встретился с председателем "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганцем и председателем комиссии по законодательству Симхой Ротманом.



По словам Лапида, отправной точкой для диалога станет объявление коалицией о 60-дневной паузе перед тем, как представить свой первый законопроект о правовой реформе в первом чтении, которое намечено на понедельник.



"Мы ждали 74 года. Ничего не произойдет, если пройдет еще несколько недель, благодаря которым мы спасем народ Израиля от ужасного кризиса", - подчеркнул он.



Напомним, Ротман 15 февраля отозвал законопроект о преодолении вето БАГАЦа, который должен был быть вынесен на голосование в предварительном чтении на пленуме.