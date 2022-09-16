



Лапид: "Израиль поддерживает ОАЭ против иранского террора"

Израиль вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами выступает против иранского террора и надеется на развивающиеся экономические отношения.



Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Яир Лапид во время визита главы МИД ОАЭ в Иерусалим, сообщает Jerusalem Post.



"Израиль стоит плечом к плечу с вами перед лицом любой террористической атаки", - подчеркнул Лапид.



"В январе прошлого года я был потрясен, как и каждый израильтянин и каждый цивилизованный человек, преступным нападением беспилотников на вашу прекрасную страну. Мы знаем, каково это. И мы знаем, какая страна стоит за этими атаками. Мы знаем, что нужно сделать в ответ, и знаем, как это сделать правильно", - рассказал он.