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Лапид: "Израиль поддерживает ОАЭ против иранского террора"
16.09.2022 07:22 Ольга Белозерова

Лапид: "Израиль поддерживает ОАЭ против иранского террора"

Израиль вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами выступает против иранского террора и надеется на развивающиеся экономические отношения.

Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Яир Лапид во время визита главы МИД ОАЭ в Иерусалим, сообщает Jerusalem Post.

"Израиль стоит плечом к плечу с вами перед лицом любой террористической атаки", - подчеркнул Лапид. 

"В январе прошлого года я был потрясен, как и каждый израильтянин и каждый цивилизованный человек, преступным нападением беспилотников на вашу прекрасную страну. Мы знаем, каково это. И мы знаем, какая страна стоит за этими атаками. Мы знаем, что нужно сделать в ответ, и знаем, как это сделать правильно", - рассказал он. 

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