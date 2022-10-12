



Лапид: "Израиль не боится "Хизбаллы"

Премьер-министр Яир Лапид назвал морское соглашение с Ливаном "большим достижением для Государства Израиль, безопасности и экономики Израиля".



Такое заявление Лапид сделал на брифинге, посвященному соглашению, сообщает "Аруц Шева".



"После нескольких месяцев сложных переговоров, которые достигли своего пика в последние дни, нам удалось достичь дипломатическо-экономического соглашения с Ливаном о морской границе между нашими странами. Сегодня соглашение было представлено Кабинету безопасности и правительству, которые подавляющим большинством голосов одобрили продолжение этого процесса. Я благодарю президента Джо Байдена и президента Эммануэля Макрона за их поддержку и помощь", - заявил глава правительства Израиля.



"Эта сделка обеспечивает безопасность общин на севере, а также свободу действий ЦАХАЛа и контроль ВМС Израиля над районом, ближайшим к береговой линии. Это соглашение предотвращает возможность военного столкновения с "Хизбаллой". Израиль не боится "Хизбаллы". ЦАХАЛ сильнее любой террористической организации, и если мы выйдем в бой, мы нанесем им тяжелый удар. При этом, если и возможно предотвратить войну, то это задача ответственного правительства.



На каждом шагу мы давали понять ливанцам, что с соглашением или без него Израиль ни на один день не задержит добычу [газа] с платформы Кариш и не уступит никаким угрозам. Мы ни на секунду не будем колебаться применить силу для защиты нашего газового месторождения", - подчеркнул Яир Лапид.



Израильский премьер-министр также повторил, что "сделка обеспечивает энергетическую безопасность Государства Израиль и принесет миллиардные доходы, от которых выиграет каждая семья в Израиле". Также Лапид отверг обвинения в том, что сделка является проявлением капитуляции "Хизбалле".



"Когда сделка будет представлена ​​общественности, каждый сможет своими глазами увидеть, какое это историческое достижение для Израиля, и насколько ложная и ядовитая пропаганда, распространяемая о ней, оторвана от реальности и делается в политических целях. в первую очередь людьми, которые не видели сделки и понятия не имели, что в ней было, а чего нет", - сказал Лапид.