



Лапид - избирателям "Ликуда: "Вы будете меньшинством"

Уходящий премьер-министр Яир Лапид заявил, что политическая позиция нового правительства упускает из виду, что Израиль является еврейским государством, а не "Галахическим государством". Об этом сообщает Times of Israel.



"Студенты ешивы будут получать больше денег, чем солдаты ЦАХАЛа. Смотрич хочет отменить футбольные матчи в Шаббат. Будет принят закон о разделении мужчин и женщин в общественной сфере", - заявил Лапид.



Кроме этого, Лапид обратился к более чем миллиону избирателей партии "Ликуд": "Вы этого хотели? Поэтому вы проголосовали за "Ликуд"? Вы будете меньшинством в этом правительстве. Меньшинство тех, кто служит в армии, меньшинство среднего класса, меньшинство тех, кто верит в умеренную еврейскую традицию, которая приветствует каждого человека".



Уходящий глава правительства подчеркнул, что он будет сидеть в оппозиции, а снова "браться за руки" с Нетаниягу.



"Если кто-то спросит, где мы будем - мы будем здесь, в Кнессете, днем ​​и ночью, мы будем на улицах, мы будем на городских площадях. Мы не будем молчать, мы не исчезнем, мы не сдадимся, мы боремся за будущее наших детей", - добавил Лапид.

