



"Лапид использует свое положение в политических целях"

Председатель Оцма Йехудит Итамар Бен-Гвир отреагировал на политическое использование премьер-министром государственных активов.

Сегодня вечером 12 канал израильского ТВ опубликовал секретный документ, составленный в кабинете премьер-министра Яира Лапида.

"Лапид использует свое положение в политических целях, и против него должно быть возбуждено уголовное дело", - сказал Бен-Гвир.

По словам депутата, если бы у него были какие-либо ожидания, он бы потребовал ото всех "рыцарей правительства" прекратить лицемерие и настаивать на том, чтобы Лапид был привлечен к ответственности.