"Лапид использует свое положение в политических целях"
Председатель Оцма Йехудит Итамар Бен-Гвир отреагировал на политическое использование премьер-министром государственных активов.
Сегодня вечером 12 канал израильского ТВ опубликовал секретный документ, составленный в кабинете премьер-министра Яира Лапида.
"Лапид использует свое положение в политических целях, и против него должно быть возбуждено уголовное дело", - сказал Бен-Гвир.
По словам депутата, если бы у него были какие-либо ожидания, он бы потребовал ото всех "рыцарей правительства" прекратить лицемерие и настаивать на том, чтобы Лапид был привлечен к ответственности.