



Лапид: "Иерусалим - вечная столица Израиля"

Власти Израиля критикуют Австралию за аннуляцию решения о признании "Западного Иерусалима" столицей Еврейского Государства.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"В свете того, как решение было принято в Австралии, как поспешный ответ на неверную информацию в СМИ, мы можем только надеяться, что правительство Австралии более серьезно относится к другим вопросам. Иерусалим - вечная столица Израиля, и ничто никогда этого не изменит", - заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид.



Отреагировали и в израильском МИДе, который уже вызвал посла Австралии для беседы.



"Израиль выражает свое глубокое разочарование в связи с решением правительства Австралии, которое проистекает из недальновидных политических соображений. Иерусалим был столицей еврейского народа на протяжении 3000 лет и будет продолжать оставаться вечной и единой столицей Израиля независимо от того или иного решения", - заявили в дипломатическом ведомстве.



Напомним, что министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что статус Иерусалима должен быть решен путем мирных переговоров между Израилем и палестинцами, а не односторонними решениями.