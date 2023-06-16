



Лапид и "Ликуд" обменялись "любезностями" из-за ядерной сделки

Лидер оппозиции Яир Лапид и "Ликуд" обменялись взаимными обвинениями на фоне слухов о том, что США рассматривают возможность заключить "упрощенную" ядерную сделку с Ираном.



Это произошло в пятницу, 16 июня.



Лапид обвинил премьер-министра Биньямин Нетаниягу в том, что тот позволил администрации Байдена пойти на такой шаг.



"США и Иран собираются подписать ядерное соглашение. Это то самое соглашение, которое пытались подписать при нашем тогдашнем правительстве, но мы смогли этому помешать. Из-за пересмотра судебной системы Нетаниягу потерял внимание Америки и возможность влиять на администрацию Байдена. Ему нужно объявить об отмене правовой реформы и сделать все возможное, чтобы остановить эту сделку", - сказал Лапид.



В ответ в "Ликуде" сказали, что именно жесткая позиция Нетаниягу заставила США выйти из первоначальной ядерной сделки. Уточняется, что премьер-министр и сейчас помешает заключить соглашение. Во фракции добавили, что Лапид, "бесплатно раздавший газовые месторождения Хизбалле", является последним человеком, который может выступать с критикой в отношении нынешнего правительства.



"Премьер-министр Нетаниягу ясно дал понять, что с соглашением или без него Израиль будет действовать, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие", — сказали в "Ликуде".