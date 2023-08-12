



Лапид и Ликуд обмениваются обвинениями в связи с запросом СА на ядерную энергию

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид и официальные лица «Ликуда» обменялись обвинениями в нанесении ущерба национальной безопасности Израиля из-за требования Саудовской Аравии о ядерной энергии в рамках потенциальной сделки по нормализации отношений с Израилем.



Газета Wall Street Journal сообщила в среду, что обсуждается потенциальная сделка, согласно которой США окажут помощь в развитии гражданской ядерной программы и предоставят Саудовской Аравии основные гарантии безопасности.

В свою очередь, Эр-Рияд предпримет серьезные шаги, чтобы дистанцироваться от Китая, а Израиль предпримет серьезные шаги по созданию независимого палестинского государства.



"Я выступаю против любого соглашения, которое включает обогащение урана в Саудовской Аравии. Сделка на данный момент ставит под угрозу безопасность Израиля и региона. Недопустимо предоставлять Саудовской Аравии какой-либо уровень обогащения урана", — заявил Лапид в эфире 12-м канала.



Лапид пришел к таким выводам после встречи с представителями израильской службы безопасности, которые выразили явное недовольство требованием Саудовской Аравии о гражданской ядерной программе.



"У меня нет проблем с гражданской ядерной программой. Есть страны Ближнего Востока, у которых есть гражданские ядерные программы. Чего у них нет, так это обогащения урана на их земле", — сказал он израильскому каналу 12 .



"Это то, что сейчас на столе, и этого нельзя допустить. Израиль не может согласиться на обогащение урана в Саудовской Аравии, потому что это ставит под угрозу безопасность Израиля", — заявил он.



Бывший советник по национальной безопасности Эяль Хулата также заявил Кану в четверг, что Израиль не может поддерживать гражданский ядерный проект на Ближнем Востоке, который включает местное обогащение урана.



Отвечая на замечания Лапида, партия "Ликуд" сообщила: "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заключил четыре исторических мирных соглашения, которые только укрепили безопасность и положение Государства Израиль, и это то, что он будет продолжать делать".



В своем заявлении партия "Ликуд" добавила: "Лапиду, бесплатно предоставившему "Хизбалле" запасы израильского газа, было бы лучше не проповедовать премьер-министру Нетаньяху", имея в виду соглашение о демаркации морской границы между Израилем и Ливаном в 2022 году.

