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Лапид и Ганц проводят встречу по поводу кандидата в комитет по назначению судей
31.05.2023 19:05 Алина Груднева

Лапид и Ганц проводят встречу по поводу кандидата в комитет по назначению судей

Лидеры оппозиции Яир Лапид и Бени Ганц встретились вечером, 31 мая, чтобы найти единого кандидата в комитет по назначению судей.

Общее голосование по этому вопросу состоится 14 июня.

Лапид и Ганц пока еще не определились с единым кандидатом от оппозиции. Они договорились продолжать "совместную и скоординированную работу" по этому вопросу.

Накануне эту же ситуацию обсуждала с Ганцем председатель "Авода" Мейрав Михаэли.

Как известно, Лапид продвигает кандидатуру депутата от "Еш Атид" Карин Эльхарар, Ганц хочет предложить кого-то из "А-Махане а-Мамлахти", а Михаэли выдвинула Эфрат Райтен.

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