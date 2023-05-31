



Лапид и Ганц проводят встречу по поводу кандидата в комитет по назначению судей

Лидеры оппозиции Яир Лапид и Бени Ганц встретились вечером, 31 мая, чтобы найти единого кандидата в комитет по назначению судей.



Общее голосование по этому вопросу состоится 14 июня.



Лапид и Ганц пока еще не определились с единым кандидатом от оппозиции. Они договорились продолжать "совместную и скоординированную работу" по этому вопросу.



Накануне эту же ситуацию обсуждала с Ганцем председатель "Авода" Мейрав Михаэли.



Как известно, Лапид продвигает кандидатуру депутата от "Еш Атид" Карин Эльхарар, Ганц хочет предложить кого-то из "А-Махане а-Мамлахти", а Михаэли выдвинула Эфрат Райтен.