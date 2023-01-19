



Лапид и Ганц придут на акцию протеста: ожидается огромная явка

На антиправительственных акциях протеста, которые состоятся в эту субботу в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и других городах, ожидается большая явка.



Демонстрацию посетят, в том числе, лидеры оппозиции Яир Лапид и Бени Ганц, которые не присутствовали на прошлой неделе, когда в Тель-Авиве пришли минимум 80 тысяч человек.



Организаторы надеются, что в эту субботу протесты посетят еще больше людей, особенно на фоне того, что прогнозируется хорошая погода. На это также может повлиять решение БАГАЦа о том, что назначение главы ШАС Арье Дери на должность министра является недействительным.



Основная акция протеста в Тель-Авиве будет разделена. Одна демонстрация, организованная "Движением за качество власти", состоится на площади Габима. Другие организаторы переместят мероприятие на пересечение улиц Каплана и Бегина.



"Столкнувшись с угрозой краха израильской демократии, мы должны проявить решимость и показать правительству то, что мы не будем сидеть сложа руки",— сказано в заявлении "Движения за качество власти".



"Черные флаги" сообщили, что сосредоточат свои усилия на улице Каплан. Движение призвало оппозиционных политиков прийти на акцию протеста и внести свою лепту.



"После атаки на судебную систему из-за дисквалификации Дери и призывов внутри коалиции не подчиняться решению, организаторы демонстрации призывают руководителей оппозиционных партий объявиться и выйти на массовую демонстрацию, встав во главе марша протеста", — сказано в заявлении.



После вынесения решения относительно Дери группа протеста против Нетаниягу призвала общественность выйти на улицы в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и Модиине.



"Мы будем кричать "нет диктатуре". Мы начнем с этого и будем продолжать — до тех пор, пока это плохое правительство и человек, возглавляющий его, не будут свергнуты", - сказано в заявлении.