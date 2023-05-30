



Лапид и Ганц: переговоры - единственный шанс для решения проблемы

Фракции Яира Лапида и Бени Ганца "Еш Атид" и "А-Махане а-Мамлахти" сделали совместное заявление относительно переговоров в резиденции президента по достижению консенсуса в вопросе проведения правовой реформы.



Они считают, что обсуждения являются единственной возможностью для поиска решения политического кризиса в Израиле.



"Мы ясно дали понять, что продолжение переговоров зависит от возможности достижения прогресса", - сказано в заявлении.



Они в очередной раз подчеркнули, что выступают категорически против "судебного переворота" в Израиле.