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Лапид и Ганц: переговоры - единственный шанс для решения проблемы
30.05.2023 19:37 Алина Груднева

Лапид и Ганц: переговоры - единственный шанс для решения проблемы

Фракции Яира Лапида и Бени Ганца "Еш Атид" и "А-Махане а-Мамлахти" сделали совместное заявление относительно переговоров в резиденции президента по достижению консенсуса в вопросе проведения правовой реформы.

Они считают, что обсуждения являются единственной возможностью для поиска решения политического кризиса в Израиле.

"Мы ясно дали понять, что продолжение переговоров зависит от возможности достижения прогресса", - сказано в заявлении.

Они в очередной раз подчеркнули, что выступают категорически против "судебного переворота" в Израиле.

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