



Лапид и Ганц не разговаривают после поражения на выборах

Журналист канала КАН Михаэль Шемеш сообщает, что премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Ганц ни разу не говорили после поражения на выборах 4 ноября.



Премьер-министр и министр обороны не разговаривали после поражения на выборах, причем каждый из них обвинял другого в поражении блока. Лапид также не разговаривал с другими главами блока после выборов. При этом люди из окружения Лапида говорят, что в вопросах безопасности государства Ганц и Лапид работают превосходно.