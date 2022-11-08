Лапид и Ганц не разговаривали с момента поражения на выборах
Уходящий глава правительства Израиля Яир Лапид не разговаривал с уходящим министром обороны Бени Ганцем с момента их поражения на выборах на прошлой неделе.
Об этом сообщает Reshet Bet.
Отмечается, что Лапид также не смог связаться с кем-либо из других партийных лидеров его бывшей коалиции.
Между тем члены ближайшего окружения Лапида настаивают на том, что во всех вопросах, касающихся государственной безопасности, Ганц и Лапид прекрасно сотрудничают.