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Лапид и Ганц не разговаривали с момента поражения на выборах
08.11.2022 07:33 Ольга Белозерова

Лапид и Ганц не разговаривали с момента поражения на выборах

Уходящий глава правительства Израиля Яир Лапид не разговаривал с уходящим министром обороны Бени Ганцем с момента их поражения на выборах на прошлой неделе.

Об этом сообщает Reshet Bet.

Отмечается, что Лапид также не смог связаться с кем-либо из других партийных лидеров его бывшей коалиции.

Между тем члены ближайшего окружения Лапида настаивают на том, что во всех вопросах, касающихся государственной безопасности, Ганц и Лапид прекрасно сотрудничают.

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