



Лапид и Ганц не присоединятся к коалиции для сделки с Саудовской Аравией

Лидеры оппозиционных партий Яир Лапид и Бени Ганц заявили, что развивающегося соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией будет недостаточно, чтобы они вошли в правящую коалицию премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Однако, они могут, однако, поддержать такую ​​сделку вне правительства.



“Мы не войдем в правительство Нетаниягу. Если есть сделка с Саудовской Аравией, которая представляет интересы безопасности Израиля, мы поддержим ее извне”, – сообщил сказал источник, близкий к Лапиду.



Ганц ранее уже заявлял, что не присоединится к Нетаниягу для заключения соглашения о нормализации. В начале июня Ганц признал, что крайне правые партнеры Нетаниягу по коалиции, вероятно, создадут препятствия для требований Саудовской Аравии, и сказал, что его фракция не присоединится к правительству, а будет действовать как “стратегическая поддержка” со стороны оппозиции.



Ожидается, что любая сделка с Саудовской Аравией потребует значительных уступок Израиля на палестинском фронте, и вряд ли эти шаги будут поддержаны крайне правыми в правительстве. Лидеры оппозиции неоднократно заявляли, что не намерены участвовать в коалиции, возглавляемой Нетаниягу, из-за продолжающегося судебного процесса по делу о коррупции, “но в ходе дискуссий с американцами возник вопрос, могут ли лидеры оппозиционные смягчить позицию, если это будет означать установление дипломатических отношений с саудовцами”.



Однако, ожидается, что члены оппозиции отнесутся к любой сделке с Саудовской Аравией предвзято, опасаясь, что она может включать уступки, которые подорвут региональное военное преимущество Израиля, например, одобрение ядерной программы Саудовской Аравии.



Нетаниягу давно добивается сделки по нормализации с саудовцами, называя ее одним из главных приоритетов своего правительства, который может прекратить как арабо-израильский, так и израильско-палестинский конфликт. Но перспективы соглашения о нормализации кажутся все более маловероятными из-за ультраправых в правительстве. И Нетаниягу, возможно, потребуется добиваться формирования “правительства единства”.



Израиль понимает, что Саудовская Аравия не удовлетворится обещаниями Нетаниягу, а потребует “значительных действий на местах”. Партнеры по коалиции, особенно ультраправые фракции, идеологически выступают против продвижения палестинского суверенитета, что может вынудить премьер-министра искать альтернативных союзников для удовлетворения требований Саудовской Аравии по нормализации отношений с Израилем.



Другие требования Эр-Рияда включают пакт о взаимной обороне с США, аналогичный НАТО, согласно которому, если Саудовская Аравия подвергнется нападению, Вашингтон обязуется встать на ее защиту. Кроме того, Эр-Рияд хочет развивать гражданскую ядерную программу, против чего долгое время выступали Вашингтон и Иерусалим. Саудовская Аравия также хочет иметь возможность закупать у Вашингтона более современное вооружение, такое как система противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), которую можно использовать для борьбы с растущим ракетным арсеналом Ирана.



Взамен США ожидают, что Эр-Рияд предложит беспрецедентно крупный пакет помощи палестинским учреждениям в ПА, значительно свернет свои прогрессирующие отношения с Китаем и поможет положить конец гражданской войне в Йемене.



