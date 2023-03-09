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Лапид и Ганц накинулись на Бен-Гвира: "Позор"
09.03.2023 20:25 Алина Груднева

Лапид и Ганц накинулись на Бен-Гвира: "Позор"

Лидеры оппозиции Яир Лапид и Бени Ганц раскритиковали министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира за смещение командира тель-авивского округа полиции.

"В то время как израильские полицейские находятся на местах – министр Бен-Гвир проводит политическую чистку. Полицейские во главе с комиссаром делают именно то, что они обязаны делать – действовать независимо и не соглашаться с политическими инструкциями перед лицом политического протеста", - сказал Ганц.

Он призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить министра внутренней безопасности, "прежде чем тот уничтожит полицию и верховенство закона".

Аналогичным образом высказался Яир Лапид, обозвав Бен-Гвира "клоуном из TikТok".

"Такого позора в истории страны еще не было. Клоун из Tiktok увольняет выдающегося полицейского, потому что на улицах недостаточно крови и насилия", - возмутился Лапид.

 

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