



Лапид и Ганц накинулись на Бен-Гвира: "Позор"

Лидеры оппозиции Яир Лапид и Бени Ганц раскритиковали министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира за смещение командира тель-авивского округа полиции.



"В то время как израильские полицейские находятся на местах – министр Бен-Гвир проводит политическую чистку. Полицейские во главе с комиссаром делают именно то, что они обязаны делать – действовать независимо и не соглашаться с политическими инструкциями перед лицом политического протеста", - сказал Ганц.



Он призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу уволить министра внутренней безопасности, "прежде чем тот уничтожит полицию и верховенство закона".



Аналогичным образом высказался Яир Лапид, обозвав Бен-Гвира "клоуном из TikТok".



"Такого позора в истории страны еще не было. Клоун из Tiktok увольняет выдающегося полицейского, потому что на улицах недостаточно крови и насилия", - возмутился Лапид.



