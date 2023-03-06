



Лапид и Ганц: Каждая наша попытка добиться единства наталкивалось на отказ

Председатель партии Еш Атид Яир Лапид и председатель Махане Мамлахти Бени Ганц заявили, что все их попытки договориться по поводу правовой реформы ни к чему не привели. "Все наши попытки добиться единства Израиля наталкиваются на и отказ. Израиль стоит на пороге чрезвычайной ситуации, а Нетаниягу отказывается остановиться", - говорится в их совместном заявлении.



"Мы очень уважаем и ценим усилия президента государства по достижению переговоров и широких соглашений, но для того, чтобы достичь честных и эффективных переговоров, которые приведут к сохранению демократии и единства народа, Нетаниягу должен объявить о полной, всеобъемлющей и реальной остановке законодательного процесса. Все попытки сократить сроки являются препятствием для реальных переговоров", - добавили они.