



Лапид хочет встретиться с королем Иордании

Премьер-министр Яир Лапид планирует встретиться в кулуарах Генассамблеи ООН с королем Иордании Абдаллой II.

В настоящий момент, согласовываются детали между двумя сторонами.

Ожидается, что они увидятся в Нью-Йорке во вторник, 20 сентября.

Это уже будет вторая встреча Лапида с королем Иордании с тех пор, как лидер Еш Атид занял пост премьер-министра.

Переговоры состоятся на фоне напряженности в преддверии еврейских праздников, во время которых будут большие собрания у Стены Плача, из-за чего могут возникнуть проблемы в сфере безопасности.