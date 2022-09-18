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Лапид хочет встретиться с королем Иордании
18.09.2022 19:13 Алина Груднева

Лапид хочет встретиться с королем Иордании

Премьер-министр Яир Лапид планирует встретиться в кулуарах Генассамблеи ООН с королем Иордании Абдаллой II.

 
В настоящий момент, согласовываются детали между двумя сторонами.
 
Ожидается, что они увидятся в Нью-Йорке во вторник, 20 сентября.
 
Это уже будет вторая встреча Лапида с королем Иордании с тех пор, как лидер Еш Атид занял пост премьер-министра.
 
Переговоры состоятся на фоне напряженности в преддверии еврейских праздников, во время которых будут большие собрания у Стены Плача, из-за чего могут возникнуть проблемы в сфере безопасности.
 

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