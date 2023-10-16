



Лапид: ХАМАС будет искоренен

Лидер оппозиции Яир Лапид, выступая следом за премьер-министром Биньямином Нетаниягу на открытии зимней сессии Кнессета, прокомментировал террористическую атаку ХАМАСа на Израиль.



"Мы искореним ХАМАС. Полностью. Это займет время, оно потребует применения большой силы", - сказал он.



По словам Лапида, миру это может и не нравиться, но речь идет об убитых израильских детях, за что террористы, так или иначе, поплатятся.



"Государство Израиль отказывается жить в страхе и насилии. Единство сейчас имеет огромное значение. Вместе мы победим", - сказал он.



Перед тем, как взойти на трибуну, он обменялся с главой правительства рукопожатием.

