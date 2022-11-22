



Лапид: Государство Израиль — это еврейское, а не галахическое государство

Уходящий премьер-министр Яир Лапид в понедельник обвинил новое правительство в том, что оно забывает, что Израиль является еврейским, а не "галахическим государством", и призвал депутатов "Ликуд" выступить против попыток навязать стране религиозный закон.



Выступая на собрании фракции своей партии "Еш Атид", премьер-министр указал на политику, предложенную религиозными партиями, которые, как ожидается, станут частью возглавляемой "Ликуд" коалиции, заявив, что "Государство Израиль — это еврейское государство, а не галахическое государство".



"Женщинам не будут говорить, где им можно стоять, а где нельзя", — заявил он.



Партии в будущей коалиции "не разделят эту страну на тех, кто служит в армии и тех, кто не служит, на тех, кто работает, и на тех, кто не работает", — продолжил он, подчеркнув просьбы "Яадут а-Тора" о стипендиях для поддержки студентов ешивы, стремление религиозного сионизма запретить футбольные матчи в Шаббат и поддержку религиозными партиями закона, легализующего гендерную сегрегацию на публичных мероприятиях.



Предполагаемая коалиция — самая правая за все время существования государства. Ее приход к власти, скорее всего, ознаменует масштабный сдвиг в политике в вопросах религии и государства, баланса между политической и судебной властью и прав меньшинств.



Ссылаясь на эти ожидаемые изменения, Лапид обратился к более чем миллиону избирателей "Ликуд":

"Вы этого хотели, когда голосовали за "Ликуд"? Вы будете меньшинством в этом правительстве. Меньшинством тех, кто служит в армии, меньшинством среднего класса, меньшинством тех, кто верит в умеренную еврейскую традицию и приветствует каждого человека", — добавил он.