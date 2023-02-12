



Лапид, Ганц и Саар приветствовали предложение Герцога и назвали условие

Лидеры оппозиции прокомментировали специальное обращение президента Израиля Ицхака Герцога к нации относительно плана правовой реформы.



Председатель "Еш Атид" поддержал призывы главы государства к диалогу и предложенные им пять пунктов, которые должны стать основой для переговоров.



По словам Яира Лапида, в качестве условия для переговоров коалиция должна немедленно прекратить продвижение своего законодательства, голосование по которому в первом чтении назначено на понедельник, 13 февраля. Он подчеркнул, что любой диалог должен проходить в резиденции президента.



"А до тех пор борьба и протесты не прекратятся", - подчеркнул он.



В свою очередь, председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц и другие члены его фракции также поддержали призыв Герцога к диалогу.



"Мы хотим переговоров о настоящей реформе, а не о политической", - сказал Ганц, призвав проводить любые изменения в судебной системы "для нужд граждан, а не для осуществления политических замыслов".



В свою очередь, Гидеон Саар назвал пункты, предложенные президентом, "справедливой основой дли диалога".



"Условием честного и реального диалога является немедленная остановка продвижения закона", — считает Саар.