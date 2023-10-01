



Лапид - Гафни: Мы не участники войны, - это мечта антисемитов

После вчерашнего заявления лидера партии “Дегель а-Тора” Моше Гафни о том, что в Израиле идет религиозная война, лидер оппозиции и глава партии “Еш Атид” Яир Лапид заявил, что оппозиция и протестующие не участвуют ни в какой войне.



“Религиозная война в Израиле - это мечта всех антисемитов. Мы не участвуем ни в какой религиозной войне. У нас одна религия. И мы все - евреи.



Вера имеет множество форм и путей. Однако нам не нужны указания о том, как правильно быть евреями. У нас есть Тора. У нас есть наша еврейская история…



Сейчас происходит борьба за имидж Государства Израиль, борьба за его ценности и демократию”.