Лапид – евреям США: Не отказывайтесь от Государства Израиль

Лидер оппозиции встретился с лидерами американских евреев в Нью-Йорке и подчеркнул важность их партнерства с Израилем для сохранения демократического и еврейского государства.



Встреча была организована Еврейскими федерациями Северной Америки в штаб-квартире UJA-Federation of New York на Манхэттене. В него вошли лидеры Антидиффамационной лиги, Американского еврейского комитета, Конференции президентов основных еврейских американских организаций, Еврейского агентства для Израиля, Форума израильской политики, Национального совета еврейских женщин, Международной организации “Гилель”, Ортодоксального союза, Реконструкции иудаизма, Израильского комитета по иудаизму, Национальная коалиция в поддержку советских евреев, сионесс, Еврейская федерация Большого Метро-Запада и UJA-Федерация Нью-Йорка.



В своем выступлении Лапид сказал, что в то время как "правительства приходят и уходят, Государство Израиль остается". Он призвал американских евреев в UJA-Federation of New York не отказываться от страны, несмотря на разногласия, вызванные судебной реформой, предложенной нынешним правительством.

По словам лидера оппозиции, связь между двумя странами является более важной и стратегической, чем когда-либо.

“Мы знаем, что разногласия во мнениях в Израиле сегодня глубоки и сложны. Но мы хотим подчеркнуть, что каждая сторона должна сделать все возможное для поиска и нахождения компромисса”, – добавила председатель Еврейских федераций Северной Америки Джули Платт.

Также Платт выразила солидарность с Израилем в условиях эскалации терроризма, а также с жертвами недавних атак.