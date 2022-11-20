



Лапид: Это последнее заседание правительства



Утром 20 ноября премьер-министр Яир Лапид выступил с речью перед заседанием кабинета.



Лапид сказал: "За время своей короткой каденции это правительство приняло 1613 решений во всех сферах жизни - все на благо граждан Израиля. Мы действовали не только в интересах тех, кто нас избрал. Мы не работали только в интересах блока или лагеря ".



Лапид подчеркнул: "У правительства в Израиле есть четкая роль: поддерживать государство. Поддерживать закон. Поддерживать разделение властей. Поддерживать безопасность и экономику. Поддерживать позицию Израиля в мире. Поддерживать израильскую демократию. Мы выполнили все эти задачи с большим успехом. Мои коллеги-министры, для меня было честью служить этой стране и ее гражданам вместе с вами. Мы вернемся в эту комнату быстрее, чем вы думаете"



Лапид сказал: "Это последнее заседание 36-го правительства Государства Израиль. Это было правительство, которое знало немало политических потрясений, но больше всего - это правительство, которое упорно работало для Государства Израиль и для граждан Израиля”.



