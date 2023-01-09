



Лапид: "Это не судебная реформа - это отмена Декларации независимости"

Выступая на заседании фракции "Еш Атид", лидер оппозиции Яир Лапид продолжил резкую критику планов правительства по судебной реформе.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Это не судебная реформа - это смена режима, это отмена Декларации независимости, это отрезание Израиля от семьи либеральных стран. Это не исправление демократии - это устранение демократии", - заявил Лапид.



Лидер "Еш Атид" продолжил: "Страна, в которой правительство может делать что угодно - это не демократия. Правительство, которое в течение одного утра отменяет все существующие у власти системы сдерживаний и противовесов - это не демократия".