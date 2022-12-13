



Лапид: это то, чего вы хотели?

В Кнессете началось заседание, посвященное избранию нового спикера.



Незадолго до голосования премьер-министр Лапид вышел на трибуну Кнессета и обрушился на членов коалиции: "Я хочу спросить эту мать, которая голосовала за Ликуд. Это то, чего вы хотели? Когда вы стояли на избирательном участке и бросали бюллетень за "Махал", вы голосовали за это? Вы этого хотели? Что с помощью вашего голоса будет создано самое экстремальное правительство в истории страны?".



"Это не правительство Ликуда, это точно не правительство Нетаниягу", - атаковал Лапид, - "Нетаниягу слаб, напуган своим судом, его взяли в заложники люди моложе его, более радикальные и решительные, чем он. Смотрич и Дери контролируют это правительство. Нетаниягу - младший партнер. Вы победили на выборах, я с этим не спорю, но вы не победили и не победите израильскую демократию. Независимость судов не зависит от результатов выборов. Уголовные дела не зависят от результатов выборов. Права женщин не зависят от результатов выборов".



Лапид добавил: "Мы будем бороться с этим, и мы не отдадим им нашу любимую страну. Такова политическая жизнь. Иногда ты поднимаешься, иногда падаешь, но ты никогда, никогда, никогда, никогда, никогда не сдаешься. Это будет трудно, поэтому мы будем больше работать. Это будет сложно, поэтому мы будем больше бороться".



