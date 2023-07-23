



Лапид: Если у вас все еще есть чувство справедливости, остановитесь

Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что 29 недель непрекращающихся протестов против широкомасштабного плана правительства по судебной реформе показывают силу демократического духа Израиля.



“Израиль родился демократическим, и у нас есть демократический инстинкт”, — сказал Лапид, обращаясь к залу Кнессета.



Он добавляет, что законопроект об отмене судебного надзора за “разумностью” высокопоставленных политических решений “хочет превратить нас в Польшу и Венгрию, но мы ими не являемся”.



Указывая на 20 000 израильтян, которые прошли маршем по главной дороге в Иерусалим в субботу в знак протеста против сегодняшнего голосования по законопроекту об обосновании разумности, Лапид говорит, что израильтяне не желают принимать правительственную судебную реформу.



“Вчера три поколения маршировали и пели «Вы попали не на то поколение”, - сказал он.



Ссылаясь на предупреждения оппозиции о том, что Израиль может оказаться на грани гражданской войны, вызванные давней социальной напряженностью и дебатами о пересмотре судебной системы, Лапид заявил: “Вчера мы вышли маршем не для того, чтобы объявить войну, а для того, чтобы ее предотвратить. Чтобы сказать правительству, если у вас все еще есть чувство справедливости, остановитесь”.



Лапид сказал, что компромисс все еще возможен, и сказал, что если коалиция прекратит свое одностороннее стремление к смене судебной власти, он вернется к переговорам в резиденции президента.



“Если вы остановите [продвижение законодательства], мы здесь [для переговоров]. Мы разговаривали в резиденции президента. Двери там открыты, ждут всех нас. Ждут, когда мы вернемся и поговорим, чтобы предотвратить катастрофу. Чтобы предотвратить распад. Чтобы не дать крайнему меньшинству захватить контроль над жизнями израильского большинства”, — отметил он.



Обращаясь непосредственно к кабинету министров, Лапид говорит: “Мы не хотим победить вас в этом, потому что тогда мы все проиграем. Правда в том, что все хотят компромисса, но никто не знает, как его достичь и как он будет выглядеть”.



“Есть только один способ выяснить это: продолжать попытки. Чтобы остановить закон. Идти в резиденцию президента. Наши ноги будут молиться всю дорогу туда. Нам нужно идти туда и спорить, бороться и говорить снова и снова и не прекращать попыток, потому что от этого зависит судьба Израиля“, — добавил он.



