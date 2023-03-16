



Лапид: “Еш Атид” поддерживает предложение предотвратить “гражданскую войну”

Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал коалицию за то, что она отвергла структуру судебной реформы президента Ицхака Герцога, заявив, что его партия “Еш Атид” поддерживает предложение предотвратить “гражданскую войну”.



“Структура, представленная вчера президентом, не идеальна. Это не то, чего мы хотели, но это справедливый компромисс, который позволяет нам жить здесь вместе”, – сказал Лапид на специальной пресс-конференции вместе с четырьмя лидерами других оппозиционных партий. “Альтернатива — серьезный ущерб нашей экономике и нашей национальной безопасности, а также разъяренное, сбитое с толку общество, разорванное на куски”.



На фоне продолжающихся сегодня протестов по всему Израилю Лапид говорит, что его “партия “Еш Атид” принимает структуру президента, потому что в гражданской войне будут только проигравшие”, повторяя предупреждения о политическом насилии, связанным с поляризующими общество дебатами о пересмотре судебной системы.



Несмотря на то, что Нетаниягу отверг структуру Герцога, Лапид обращается к другим членам “Ликуд”, потому что “они знают, что поставлено на карту”.

“Они знают, что в будущем каждый гражданин Израиля задастся вопросом: где я был зимой 2023 года? Молчал ли я, когда видел, как мою страну сбрасывают с обрыва?” – добавляет лидер оппозиции.