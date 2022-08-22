



Лапид едет в Германию, чтобы обсудить закупку израильской системы ПВО Arrow 3

Ожидается, что в ближайшие недели премьер-министр Яир Лапид посетит Германию, чтобы обсудить, среди прочего, запрос немцев на закупку системы противоракетной обороны у Израиля или США.



Германия надеется приобрести Arrow 3, построенную компанией Israel Aerospace Industries, и американскую систему THAAD производства Lockheed Martin для защиты от угроз, включая российские ракеты «Искандер» в Калининграде.



Страна впервые сделала запрос в начале 2022 года, когда Нафтали Беннет был премьер-министром, и ожидается, что переговоры по закупке продолжатся.



Ожидается, что Лапид отправится в Германию 12 сентября, за неделю до вылета в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

