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Лапид: даже коалиция осознала, что правовая реформа приведет к ущербу
17.06.2023 21:06 Алина Груднева

Лапид: даже коалиция осознала, что правовая реформа приведет к ущербу

Глава оппозиции Яир Лапид выступил на акции протеста против правовой реформы на Каплан в Тель-Авиве.

Он прокомментировал недавнюю драму, в ходе которой он и Бени Ганц решили выйти из переговоров в резиденции президента.

По словам Лапида, Ярив Левин и Симха Ротман не оставили попыток "разрушить израильскую демократию".

"Но мы пришли сюда, чтобы сказать о том, что мы никогда не сдадимся. Мы продолжим бороться за Государство Израиль. Даже в коалиции оказались люди, которые понимают, что государственный переворот приведет к разрушению экономики, ущербу безопасности и разъединению народа Израиля", - подчеркнул он.

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