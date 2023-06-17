



Лапид: даже коалиция осознала, что правовая реформа приведет к ущербу

Глава оппозиции Яир Лапид выступил на акции протеста против правовой реформы на Каплан в Тель-Авиве.



Он прокомментировал недавнюю драму, в ходе которой он и Бени Ганц решили выйти из переговоров в резиденции президента.



По словам Лапида, Ярив Левин и Симха Ротман не оставили попыток "разрушить израильскую демократию".



"Но мы пришли сюда, чтобы сказать о том, что мы никогда не сдадимся. Мы продолжим бороться за Государство Израиль. Даже в коалиции оказались люди, которые понимают, что государственный переворот приведет к разрушению экономики, ущербу безопасности и разъединению народа Израиля", - подчеркнул он.