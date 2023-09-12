



Лапид: то, что рассматривает БАГАЦ, не имеет ничего общего с основным законом

Лидер оппозиции Яир Лапид ответил членам правительства, которые обвинили БАГАЦ в рассмотрении петиции по отмене основного закона.



"БАГАЦ не обсуждает основной закон. Все разногласия по вопросу о том, "может ли суд отменить основной закон", в данном случае неуместны. Это не основной закон. Я был депутатом Кнессета 11 лет, я был премьер-министром, я сын бывшего министра юстиции. Я знаю, как выглядит основной закон, и это - не он", - сказал Лапид.



По его словам, БАГАЦ обсуждает именно поправку. Закон об "основании разумности" он назвал "безответственным".



"Обсуждается закон, который представлял собой нечестный и бандитский законопроект, который так и не прошел через правительство, и который не имеет ничего общего с основным законом. Он не стоит того, чтобы из-за него разжигали национальную борьбу", - добавил он.



Таким образом он ответил Яриву Левину, который заявил, что сама дискуссия о возможности признания недействительными основных законов "наносит смертельный удар по верховенству народа".