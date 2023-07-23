



Лапид был готов обдумать предложение Гистадрута, прежде чем “Ликуд” его отклонил

Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал правящую партию “Ликуд” за отклонение предложенного Гистадрутом законопроекта об “основании разумности” и законодательной паузы для проведения переговоров о судебной реформе.



“Оппозиция была готова обсудить предложение, но коалиция немедленно отклонила его”, – говорится в заявлении Лапида. “Неясно, кто решил сказать “нет” от их имени, но яснее, чем когда-либо, что экстремисты в правительстве решили столкнуть Государство Израиль в пропасть”.