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Лапид был готов обдумать предложение Гистадрута, прежде чем “Ликуд” его отклонил
23.07.2023 17:38 Наталья Богинская

Лапид был готов обдумать предложение Гистадрута, прежде чем “Ликуд” его отклонил

Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал правящую партию “Ликуд” за отклонение предложенного Гистадрутом законопроекта об “основании разумности” и законодательной паузы для проведения переговоров о судебной реформе.

“Оппозиция была готова обсудить предложение, но коалиция немедленно отклонила его”, – говорится в заявлении Лапида. “Неясно, кто решил сказать “нет” от их имени, но яснее, чем когда-либо, что экстремисты в правительстве решили столкнуть Государство Израиль в пропасть”.

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