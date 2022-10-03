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Лапид: Бен-Гвир опаснее, чем Уда
03.10.2022 07:56 Алина Груднева

Лапид: Бен-Гвир опаснее, чем Уда

Премьер-министр Яир Лапид считает, что Итамар Бен-Гвир "опаснее", чем председатель Хадаш Айман Уда.

 
Об этом он сказал в интервью "Кикар ха-Шаббат".
 
"Бен Габир — опасный человек, более опасный, чем Уда. Нет никаких шансов, что Уда убедит целое поколение молодых евреев в правоте своего пути, зато определенно существует риск того, что Бен-Гвир убедит молодых евреев в правильности своего пути", - сказал Лапид.
 
Премьер-министр утверждает, что Бен-Гвир пользуется страхом людей.

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